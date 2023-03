Cossato, domani la Festa della Pace per bambini e ragazzi - Foto Parrocchia Santa Maria Assunta

Continuano gli appuntamenti della Settimana della Pace alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cossato.

Stasera, venerdì 10 marzo, alle 19:30 in oratorio, l'incontro con i giovani a cui seguirà la cena di condivisione. Alle 21 la preghiera per le famiglie in chiesa.

Domani, sabato 11 marzo, pomeriggio di festa per i bambini e ragazzi del catechismo con la Festa della Pace in oratorio alle 16. La settimana della Pace si chiuderà alle 18:30 con la Santa Messa.