108° Anniversario della Brigata “Sassari”

Cagliari, 1 marzo 2023. La Brigata “Sassari” ha celebrato oggi, nella piazza d’armi della caserma “Monfenera” di Cagliari, il 108° anniversario della sua costituzione, avvenuta il 1° marzo 1915, data di nascita dei due reggimenti storici, il 151° a Sinnai e il 152° a Tempio Pausania. I fanti della Brigata “Sassari”, valorosi soldati ribattezzati “dimonios” per il granitico senso del dovere e il coraggioso impeto durante gli assalti, furono tra i protagonisti nelle trincee della Prima guerra mondiale.

La cerimonia militare, tenutasi al cospetto delle Bandiere di Guerra dei reparti della Brigata (3° reggimento bersaglieri, 151° e 152° reggimento fanteria “Sassari”, 45° Reparto Comando e Supporti Tattici “Reggio”, 5° reggimento genio guastatori e Reggimento logistico “Sassari”), si è svolta alla presenza del Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, del presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Michele Pais e di numerose autorità civili, religiose e militari dell’isola.Erano presenti anche il Gonfalone della città di Cagliari, decorato di Medaglia d’oro al Valor Militare, di Tempio Pausania, decorato di Medaglia d’argento al Valor Civile, della Regione Sardegna, della città metropolitana di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Sinnai, Selargius, Teulada, Paulilatino, Sant'Anna Arresi e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Ufficialmente invitato dal comandante della Brigata “Sassari”, generale Giuseppe Bossa, anche il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella ha presenziato alla cerimonia con un suo rappresentante, il Socio decano extramoenia, professor Paolo Amat di San Filippo, docente di Chimica organica presso l’università degli Studi di Cagliari, nobile dei Marchesi di San Filippo, Baroni di Sorso.Nel suo intervento il Comandante della “Sassari”, Generale di Brigata Giuseppe Bossa, ha sottolineato come la Brigata negli anni sia diventata un simbolo della Sardegna e orgoglio del popolo sardo, evidenziandone le capacità professionali e le garanzie di efficienza, ma anche i valori messi in campo durante i suoi 108 anni di storia dai militari dell’Esercito di stanza nell’isola.

Durante l’evento il Generale Tota ha consegnato la Croce d’argento al merito dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del Reggimento logistico “Sassari” per le attività svolte in supporto al servizio sanitario regionale nel contrasto alla pandemia. Il decreto di concessione dell'onorificenza, firmato il 21 aprile 2022, riporta la seguente motivazione: “Prestigiosa unità impiegata in prima linea nel contrasto alla diffusione di una gravissima pandemia, si prodigava, con instancabile impegno ed eccezionale professionalità, in una diuturna ed essenziale attività' di sanificazione di strutture militari e civili. Durante la prima fase emergenziale orientava tutte le proprie risorse nella realizzazione dei punti di somministrazione tamponi nella Regione Sardegna e, successivamente, garantiva il tempestivo e prezioso trasporto dei vaccini in tutto il territorio dell'isola, limitando la diffusione dei contagi e contribuendo, così, a salvare numerose vite umane”. Sardegna, marzo 2020 - ottobre 2021.