Centro Dinamico di via Delleani a Biella: "Un successo il pranzo per festeggiare l’8 marzo"

Ha riaperto il 1° marzo le sue porte l'ex Centro Incontro di Via Delleani 35, oggi CENTRO DINAMICO gestito in collaborazione con il Comune di Biella dalla Cooperativa Maria Cecilia che, come primo evento, ha proposto un pranzo con pomeriggio danzante e musica dal vivo per festeggiare l'8 marzo.

E' stata una giornata all'insegna della condivisione e del divertimento durante la quale l'Assessore alle Politiche Sociali e Assistenziali, Politiche Abitative, Rapporti con le Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore Isabella Scaramuzzi ha voluto donare a tutte le donne presenti una mimosa ed una pergamena in ricordo della giornata. Un ringraziamento va al gruppo musicale "I musicanti del 2000" che gratuitamente hanno allietato il pomeriggio danzante durante il quale è stata eletta "Miss Centro Dinamico" e si è dato un riconoscimento alla frequentatrice più anziana.