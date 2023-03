Isabella Guerreschi nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cavaglià

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cavaglià ha ufficialmente il suo nuovo Sindaco.

Martedì 7 marzo 2023, il CCR si è riunito per definire l’idea progettuale da presentare al Comune, al termine di un lungo percorso partecipativo che ha visto un intenso confronto tra le varie proposte per realizzare un grande murales sulla parete della palestra delle Scuole Secondarie di primo grado per valorizzare ancora di più il parco del Chioso, progettato dagli scorsi CCR.

Al termine della seduta, i Consiglieri dei ragazzi, sempre coordinati dagli operatori dell’Associazione Itaca, Gloria Clerico e Gabriele Cortella, coadiuvati dall’Assessore Monica Bertolini, hanno eletto il loro Sindaco che avrà il compito di guidare il lavoro del Consiglio e di rappresentarlo davanti all’Amministrazione dei grandi e alla cittadinanza.

La scelta è caduta su Isabella Guerreschi che ha accettato l’incarico.

Isabella ha ricevuto la fascia tricolore dalle mani di Nicole Tondella che ha ricoperto precedentemente l’incarico. Il nuovo “Sindachino” avrà il compito, durante la prossima seduta del Consiglio, di illustrare il progetto di quest’anno al Sindaco Mosè Brizi.

Fanno parte della Giunta, per rendere operativa l’idea che ha coinvolto tutti gli studenti delle medie, il Vice-Sindaco Irene Salino, l’Assessore al Bilancio Massimo Nicolello, l’Assessore alla Cultura e all’Arte Isabel Valenti Tua, l’Assessore agli Eventi e allo Sport Giuditta Raselli e l’Assessore alla Comunicazione Camilla Errico.