Asl Biella, Salvatore Giambrone si è dimesso dall’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Oculistica

Si comunica che il Dott. Salvatore Giambrone ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Oculistica dell’ASLBI. L’Azienda Sanitaria ha preso formalmente atto della richiesta oggi stesso, 10 marzo 2023.Si tratta di dimissioni volontarie del medico condivise con l’Azienda Sanitaria. Non essendo ancora decorso il periodo di prova dell’incarico assunto nell’autunno, non è richiesto un periodo di preavviso. L’Azienda Sanitaria ha potuto così venire incontro alla richiesta del medico, conciliando le motivazioni personali che ne hanno determinato la decisione con la riorganizzazione dello staff medico che darà continuità all’attività programmata. Le dimissioni decorreranno pertanto dal 30 marzo prossimo.A partire da tale data sarà individuato un Direttore sostituto in attesa delle procedure di selezione per la riassegnazione dell’incarico. La Struttura di Oculistica può ad oggi contare sullo stesso organico medico già presente all’atto dell’assunzione del Dott. Giambrone più un nuovo specialista assunto a metà dicembre. Nel frattempo è stato anche attivato un incarico di consulenza esterna.

“La Direzione Generale ringrazia il Dott. Giambrone per il lavoro svolto e il contributo prestato in questi mesi all’ASLBI. - ha così commentato la Direzione ASLBI - La presa d’atto della decisione personale è potuta avvenire in tempi brevi, non essendo presenti vincoli contrattuali e consentendo così un avvio delle procedure utili alla pubblicazione del bando per la riassegnazione dell’incarico già dal mese di aprile. Nel frattempo lo staff medico, composto da 5 oculisti più un consulente esterno, sotto la guida di un Direttore sostituto, assicureranno la prosecuzione dell’attività del reparto di oculistica