A Gaglianico c'è la panchina intelligente in piazza Della Repubblica

E’ stata posata in questi giorni, presso il monumento ai caduti in Piazza della Repubblica a Gaglianico, una nuova “panchina intelligente” (smart bench), un nuovo tipo di arredo urbano che guarda al futuro, una soluzione combinata che va molto al di là del concetto tradizionale di panchina mettendo a disposizione degli utenti una molteplicità di servizi integrati e connessi.

«Le smart bench – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali - sono "sedute intelligenti” cioè capaci di comunicare, riprodurre musica e, allo stesso tempo, offrire un supporto tecnologicamente avanzato a chi le utilizza. La nostra panchina, che diventerà operativa nei prossimi giorni una volta completati i vari collegamenti, ci è stata donata dalla ditta Canavisia, azienda che ha già eseguito i lavori per l’installazione di sistemi di monitoraggio dei livelli di C02 e gestione intelligente del riscaldamento presso le scuole elementari e medie del Comune del paese. E’ dotata di un router SIM o Wireless con la possibilità di connettersi alla rete tramite hot-spot Wi-Fi, di 4 porte di ricarica USB e wireless per smartphone, tablet e altri dispositivi, di un sistema audio per riprodurre brani o informazioni, di illuminazione notturna a led e di un sensore ambientale per monitorare il numero di passaggi, la temperatura e l’umidità dell’aria. Grazie a questa nuova tipologia di panchina e alla possibilità di aumentarne le funzioni attraverso l’integrazione con altri servizi e sensori, si potranno aprire diversi scenari di utilizzo, diventando sempre di più uno strumento utile al cittadino nonché un importante punto di raccolta di dati ambientali».

Molto soddisfatto di questa nuova iniziativa anche il Sindaco Paolo Maggia secondo cui «la nuova panchina multifunzione consentirà di rilevare alcuni parametri sulla qualità dell’aria e rientra in un progetto più ampio di vivibilità nel paese. Infatti nel corso del 2023 è prevista la creazione di “Oasi relax e riposo” che grazie al posizionamento di molte panchine lungo i marciapiedi renderanno i percorsi pedonali più agevoli a tutti. Un paese alla portata di ogni cittadino, un Gaglianico sempre più Paese del Buon Vivere».