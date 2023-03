Ristogatto Vegetariano di Gattopoli: un altro successo per i mici di colonia!

Pienone per la serata ‘Ristogatto’ di Gattopoli Made in Biella all’insegna del cibo vegetariano. La cena per raccogliere fondi per le sterilizzazioni ha dato i frutti sperati perché con i fondi raccolti si potranno sistemare le situazioni di Massazza e Campiglia che rischiavano di mettere in seria difficoltà l’associazione. Un grazie di cuore va ai tanti partecipanti alla cena svoltasi nei locali offerti gentilmente da Caritas Biella dove c’erano molte facce nuove. Il ricco menù con 5 antipasti, primo, secondo, e dolce è stato abilmente cucinato dal nostro sostenitore cuoco Giovanni con l’aiuto di Benedetta Bergamini, Monia Zaramella della merceria Frisby, Luca Lani, e Roberta Zanbanini che hanno seguito a puntino le indicazioni dello chef. Gattopoli ringrazia in particolar modo Lauretana S.p.A. per l’acqua offerta e la fotografa di Gattopoli Catherine Yu (account IG @Riso.Allegro) per le fotografie della serata. La Presidente, Paola Cossutta, ringrazia anche le preziose volontarie di Gattopoli senza le quali tutto il lavoro dell’associazione non potrebbe proseguire.

Nonostante il periodo difficile per tutti, le donazioni sono state molto generose, anche grazie alle offerte per i prodotti di ceramica autoprodotti, che saranno ancora disponibili al mercatino di mani di donne di domenica 12 marzo presso l’azienda vinicola Castello di Montecavallo (Via per Chiavazza 30, Vigliano Biellese) dove ci sarà un’esposizione di prodotti artigianali e una degustazione di vini dell’azienda vinicola ospitante.

Visto che ormai sono saliti a più di 350 i gatti di colonia che Gattopoli segue e la mancanza di attenzione al problema del randagismo felino da parte delle amministrazioni locali, i volontari vi aspettano sabato 11 marzo per le raccolte pappa presso l’Esseunga di Biella e Quaregna dove sarà raccolto cibo per gatti e cani in collaborazione con Balzoo, il primo banco zoologico alimentare italiano.

Visto il generoso contributo e la piacevole serata passata in compagnia, i mici e i volontari di Gattopoli ringraziano nuovamente tutti i partecipanti alla cena per il continuato sostegno alla nostra associazione. Prevediamo altri eventi di questo genere perciò seguite la nostra pagina facebook per rimanere informati.

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16:30-18:00) su appuntamento, mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.

Per sostenere l’associazione, è possibile donare il proprio 5x1000 (codice fiscale 90071200027), mentre per le donazioni il codice IBAN è IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”