Sagliano Micca, chiuso l'ufficio postale fino al 23 marzo

Per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto “Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale”, l’ufficio postale di Sagliano Micca resterà chiuso al pubblico fino al 23/03/2023.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Andorno Micca via Cavalieri di Vittorio Veneto 114/116 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35

Presso l’Ufficio postale di Andorno Micca sarà altresì possibile ritirare pacchi e corrispondenza in esitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità ovvero vincolate all’ufficio postale del rapporto (conto, libretto, ecc.).