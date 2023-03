Una vittoria e un ko per il team di pallanuoto under 14 Dynamic In Sport

Una vittoria e un ko per il team di pallanuoto under 14 Dynamic In Sport nel girone Gold regionale, valido per l'assegnazione del titolo piemontese. La squadra allenata da Paolo Musso e dall'assistente Nicola Perotto ha battuto 12-5 Hydro Sport e perso 7-13 contro la favorita Torino 81 giallo. 9 reti a testa per il capitano Mattia Brunago e Giacomo Todaro, trascinatori della squadra.

Questi i tabellini delle due partite giocate domenica 5 alla piscina monumentale di Torino.