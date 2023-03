Sci, 43 partecipanti al corso del Gruppo Sportivo “GS Graja”

Dopo due edizioni non effettuate causa pandemia è tornato il tradizionale corso di sci organizzato dal Gruppo Sportivo di Graglia “GS Graja” per i bambini delle scuole elementari.

Bello è stato ritrovare gli amici della località valdostana di Estoul Palazinaz (Val d’Ayas), i maestri e tutti gli operatori della stazione sciistica, per sei domeniche consecutive dal 15 gennaio al 19 febbraio.

I 43 partecipanti alla 17ma edizione del corso, erano suddivisi in sei gruppi di livello tecnico differente: principiante, medio, avanzato e perfezionamento. Due turni di lezioni di due ore ciascuno:i gruppi di livello principiante e medio al mattino,a seguire il livello avanzato e perfezionamento, per un totale di 12 ore complessive. In questa edizione,a grande richiesta,è stato possibile organizzare il corso di perfezionamento per i ragazzi più grandicelli delle scuole medie,che già avevano fatto più corsi ma volevano perfezionare ulteriormente la loro tecnica.

Non poteva mancare la sfida contro il tempo,nella gara sprint di slalom gigante che si è svolta durante la quarta uscita;gara preceduta dalla foto di rito con il proprio maestro. Pausa pranzo caratterizzata dal rinfresco curato dal Gruppo Sportivo, ricco delle più svariate leccornie preparate da Gabriella. Durante l’ultima uscita si è festeggiato il carnevale, con semplici ma simpatici travestimenti e con un gustosissima grigliata di carne.

Sabato 25 febbraio, cena di fine corso presso il “Ristorante del Santuario” a Graglia, con la premiazione della gara di slalom e la consegna di svariati gadget a tutti i partecipanti.

Il Gruppo Sportivo con l’occasione ringrazia per la collaborazione gli sponsor: Metersprings, Lauretana,Biverbanca ,supermercato Conad di Occhieppo Inf, Botalla Carni,Fabbrica Ski Sises ed Equipe Olympique ;ringrazia inoltre la scuola sci e gli operatori della stazione sciistica di Palasinaz,nonché tutte le persone vicine al Gruppo Sportivo che si sono adoperate per la buona riuscita della manifestazione.