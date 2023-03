Salussola: il silenzioso omaggio dell'ANPI Biella al monumento a ricordo dell'eccidio

Nei giorni scorsi l'ANPI provinciale aveva annunciato che non avrebbe partecipato alla commemorazione dell'eccidio di Salussola domenica 12 come organizzato dal Comune (leggi qui Niente cerimonia per ANPI).

E questa mattina, giovedì 9 marzo, il Presidente del Comitato Provinciale di Biella, Gianni Chiorino ed alcuni iscritti all'Anpi hanno reso silenzioso omaggio ai venti Martiri dell'eccidio, deponendo una corona d'alloro al monumento che ricorda il loro sacrificio nella ricorrenza dell'anniversario.