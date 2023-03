Eccidio di Salussola, nella polemica dell'anniversario interviene anche il PMLI

Anche il PMLI interviene nel dibattito politico innescato con la decisione del Comune di Salussola di invitare il senatore di Fratelli d’Italia Mario Mantovani domenica all'anniversario dell'eccidio di Salussola e di affidargli l’intervento di chiusura.

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’Organizzazione biellese del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) condivide appieno le parole del comunicato dell’ANPI provinciale che contesta la presenza di un senatore di Fratelli d’Italia in quanto “E’ un rappresentante di un partito che non ha mai rinnegato il fascismo” dunque persona non gradita alla commemorazione dell’eccidio di venti partigiani garibaldini trucidati dai nazi-fascisti a Salussola nel 1945. Non condividiamo però la scelta dell’ANPI provinciale e del sindaco di Mongrando, Tony Filoni, di astenersi dal partecipare alla commemorazione di Salussola di domenica prossima in quanto, a nostro avviso, si ripeterebbe l’errore che fecero le forze di sinistra alla metà degli anni ’20 del secolo scorso, quando decisero di ritirarsi sull’Aventino spianando di fatto la strada all’affermazione del regime fascista di Mussolini. Noi marxisti-leninisti biellesi invitiamo l’ANPI provinciale, le associazioni e tutte le forze politiche democratiche e progressiste a partecipare a tale manifestazione".