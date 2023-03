101^ Edizione del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato di Riva a Biella, al via le iscrizioni

Domenica 26 Marzo si terrà la 101^ Edizione del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato di Riva : torna l’appuntamento dedicato agli appassionati di cose d'altri tempi e manufatti artigianali. Da 35 anni l'ultima domenica dei mesi di marzo, giugno e settembre il Rione di Biella Riva ospita espositori provenienti da tutto il Piemonte, dalla Valle d’Aosta e dalla Lombardia.

ISCRIZIONI

Inviando una mail a manifestazioniriva@gmail.com vi verrà inviata tutta la documentazione necessaria che potrà essere restituita debitamente compilata allo stesso indirizzo mail .In alternativa le iscrizioni potranno essere consegnate presso la sede in Piazza del Monte, dalle ore 16 alle ore 18 nei seguenti :martedì 7/3 venerdì 10/3 - martedì 14/3 . Le manifestazioni di interesse per il mercatino del 26/3 dovranno pervenire entro e non oltre Mercoledì 14/3 . Si ricorda che gli espositori senza licenza devono inviare/consegnare, alla prenotazione del posto: 1) modulo della manifestazione d'interesse per la partecipazione al mercatino compilata in ogni sua parte; 2) copia del tesserino rilasciato dal Comune di residenza (fronte e retro); 3) copia della domanda per il rilascio del TESSERINO per la vendita occasionale; 4) copia del documento d'identità; 5) elenco dei beni posti in vendita.

Per motivi organizzativi legati alle postazioni anche agli espositori con licenza devono prenotarsi e/o a confermare la propria partecipazione.

Tutta la modulistica pre compilata per l’edizione di marzo la potete scaricare anche dal sito sotto indicato :https://sites.google.com/view/mercatinoriva