Vigliano piange la morte di Franco Bosio

Ieri mattina mercoledì 8 marzo aveva ancora incontrato il sindaco di Mongrando Antonio Filoni con il quale si era intrattenuto, ma alla sera è stato stroncato da un infarto che per lui è stato fatale. E' morto così Franco Bosio, di Vigliano, molto conosciuto nel biellese, grande appassionato di basket e calcio, che negli anni addietro aveva lavorato nel settore dei sanitari e anche dietro al bancone di Filoni, che lo ricorda così: "Ciao Frank !!! Amico Mio … non dovevi ora andare via .."

La corona in suo ricordo sarà recitata questa sera alle 18.00 nella chiesa di San Giuseppe di Vigliano, e il funerale sarà sempre a Vigliano alle 15.00 di domani.