Una 25 enne di Occhieppo Superiore compra un trattore taglia erba online e versa 900 euro, ma è una truffa

Oggi giovedì 9 marzo a Occhieppo Superiore, i militari della locale Stazione Carabinieri, a conclusione di accertamenti scaturiti a seguito di denuncia querela presentata da donna 25enne del luogo, hanno denunciato poiché ritenuti responsabili di “truffa aggravata in concorso”, due uomini classe 1958 e 1977, entrambi censurati e residenti in provincia di Napoli.

In particolare, i Carabinieri hanno accertato che i denunciati in concorso tra loro hanno messo in vendita sul social network "facebook", un trattore tagliaerba facendosi pagare dalla vittima la somma di euro 900,00 (novecento/00), attraverso ricarica su carta postepay, senza mai consegnare l'oggetto acquistato e rendendosi successivamente irreperibili.