Vedendolo già ubriaco in un bar a Mongrando non gli vengono serviti alcolici, e all'arrivo dei Carabinieri non si calma. Per questo motivo, un uomo di 39 anni già noto alle forze dell'ordine, viene portato in caserma a Vigliano, dove però non solo non si calma, ma aggredisce e minaccia i militari dell'arma. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Netro.

Per l'uomo a questo punto scatta l'arresto.