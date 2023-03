Probabilmente cercava un posto per far nascere i suoi piccoli e si è smarrita, la capra trovata oggi a vagare in via Candelo.



Infatti, subito dopo essere stata intercettata e fermata dagli agenti della Polizia Locale, l'animale ha partorito i suoi cuccioli. Il veterinario, intervenuto sul posto, è risalito, attraverso la targhetta di riconoscimento, al proprietario che è stato sanzionato per malgoverno di animale.