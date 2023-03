Ambulanza e Carabinieri sono intervenuti ieri a Lessona in soccorso di un 64enne.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo recasse disturbo in seguito ad aver assunto un mix di alcool e di farmaci. All'arrivo dell'ambulanza chiamata per calmarlo, il 64enne si sarebbe comunque dimostrato collaborativo e vi sarebbe salito senza problemi per essere trasportato in ospedale. Nel tragitto i Carabinieri hanno comunque per sicurezza seguito il mezzo fino al nosocomio di Ponderano.