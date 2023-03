8 marzo, giornata litigiosa tra liti in famiglia e per via di animali

Diversi interventi dei Carabinieri nella giornata di ieri mercoledì 8 marzo. Le prime chiamate sono arrivate nella mattinata da Cossato e da Candelo. Nel primo caso a chiamare il 112 sarebbe stata la ex moglie chiusa in camera in quanto preoccupata delle minacce del suo ex marito. A Candelo a chiedere aiuto sarebbero invece stati vicini allarmati da una lite scoppiata in una famiglia del piano sopra al loro.

A Mottalciata i Carabinieri sono invece intervenuti per una lite tra vicini per via del cane di uno di loro che più volte sarebbe scappato a casa della persona che si è rivolta ai Carabinieri e sarebbero volate minacce.

Un ultimo intervento è stato invece a Cossato alle 2 di notte sempre per una lite in famiglia.