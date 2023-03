Torna la Festa di San Giuseppe in Riva a Biella

A partire da venerdì 10 marzo, torna nella chiesetta di San Giuseppe di Biella Riva la tradizionale novena e festa di san Giuseppe.

Ogni giorno la chiesa è aperta fino al lunedì 20 per la celebrazione patronale con il vescovo Roberto. Nei giorni della novena si alterneranno numerosi sacerdoti biellesi e non per animare la novena. È una occasione per visitare l'antico sacello seicentesco che racchiude il gruppo statuario di San Giuseppe.

La Pia Unione di San Giuseppe accoglierà tutti quanti saliranno al piccolo tempio per onorare il santo patrono dei papà e della chiesa universale.