Studenti del Liceo “Avogadro” alla fase nazionale del Campionati di Fisica

I Campionati Nazionali di Fisica, noti in passato come “Olimpiadi della Fisica” e giunti quest’anno alla XXXVII edizione, sono una manifestazione organizzata ogni anno dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) su mandato del Ministero dell'Istruzione allo scopo di far competere e valorizzare gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia più meritevoli in questa particolare disciplina. La gara prevede più fasi: di Istituto, Locale e Nazionale; a quest’ultima prenderanno parte 100 studenti in tutta Italia, selezionati dopo le fasi inferiori.

Dal corso Scientifico del Liceo “Avogadro” accederanno quest’anno alla fase nazionale ben due studenti: Stefano Campagnolo della classe 4D e Marco Cestariolli della 5F. Marco è da sempre fortemente motivato nei confronti delle discipline scientifiche. Non se lo aspettava del tutto, invece, Stefano, che vede proprio in questo successo una potenziale motivazione per proseguire gli studi in questo ambito anche all’università.

Claudia Ravanelli, docente di Fisica al Liceo e responsabile del progetto, afferma: “Non è scontato che gli studenti ottengano risultati così significativi, tant’è che il precedente più immediato, per la nostra scuola, risaliva a sei anni fa; la qualificazione di Stefano e Marco è motivo di particolare soddisfazione ed orgoglio”. La gara nazionale si svolgerà in presenza a Senigallia presso il Liceo Scientifico “Medi” da mercoledì 12 aprile a sabato 15 aprile 2023. La prova sarà costituita da due parti, una teorica, comprendente tre problemi e una sperimentale costituita da un problema.