Avanzare negli anni a Biella: un dialogo aperto, convegno a Città Studi

Great Old Biella invita la cittadinanza - in particolare persone over 65 e loro familiari - all’evento Avanzare negli anni a Biella: un dialogo aperto che si terrà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 16.00 presso l’Aula Magna di Città Studi in Corso Giuseppe Pella, 2b a Biella.

Interverranno Marta Maglioli (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella); Valeria Cappellato e Marilena Dellavalle (Università di Torino) che presenteranno il progetto Great Old Biella e illustreranno i possibili ambiti di intervento e i primi risultati di ricerca.

A seguire una discussione aperta con tutti coloro che hanno il desiderio di esprimere la propria opinione e avanzare proposte.

Great Old Biella è progetto dell’Università degli Studi di Torino di promozione dell’invecchiamento attivo, è finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Attraverso una ricerca-azione partecipata il progetto intende rilevare i bisogni della popolazione biellese e individuare risposte di sistema insieme a enti e servizi già presenti sul territorio.