A Vigliano per ricordare Giacomo una raccolta fondi "Il sogno di Giacomo", ecco come partecipare

La PRO LOCO di Vigliano, per ricordare il caro Giacomo ha promosso una raccolta di fondi denominata "Il Sogno di Giacomo" che serve a finanziare la partecipazione dei ragazzi dell'Oratorio di Santa Maria Assunta alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona nel mese di agosto di quest'anno.

Chi vuole aderire, può fare la propria offerta in uno dei seguenti modi:

- domenica 12 marzo in occasione della camminata "La vita corre ... noi camminiamo insieme" dalle ore 14,00 la PRO LOCO raccoglierà le offerte direttamente presso la sua sede, cioè dal punto di partenza ed arrivo della camminata.

- Alcuni esercizi commerciali di Vigliano raccolgono per conto della PRO LOCO le offerte che potranno essere lasciate in apposite buste che si trovano presso i negozi stessi. Gli esercizi che si sono offerti per la raccolta sono:- Farmacia Rolando via Milano, 119- Ferramenta Riviera Renato via Milano, 292- Flor'Art via Milano, 118- Gioielleria-Orologeria U. Mazzia via Milano, 209- Panetteria Il Negozio di Gabri via F. Trossi, 37- Tipografia Gariazzo via Milano, 161

-Inoltre è stato attivato on-line questo link da cui è possibile effettuare una donazione tramite carta di credito o bonifico. La raccolta presso i negozi di Vigliano e on-line sarà attiva fino alla fine di giugno. La PRO LOCO ringrazia sin d'ora quanti parteciperanno a queste iniziative e terrà informati sull'esito della raccolta.