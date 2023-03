Ex funicolare a Biella Piazzo, ancora disagi

Attenzione alla ex funicolare: questa mattina, giovedì 9 marzo, l'impianto che collega Biella piano con il Piazzo è fuori servizio.

Secondo alcune segnalazioni che ci sono arrivate in redazione dagli abitanti del borgo, una cabina sarebbe ferma e una seconda che dovrebbe essere in funziona non parte.