I Priori della Festa dei Giovani in visita alla Scuola Materna “A.Tua” di Cavaglià

Il priore uscente Manuel Macchieraldo e la Priora entrante Gloria Clerico, in rappresentanza del comitato Festa dei giovani, hanno fatto visita alla Scuola Materna di Cavaglià, occasione della visita l’elargizione di cospicuo aiuto economico a favore della scuola. “E’ bello vedere questi giovani del paese che oltre che dedicare tutte le loro ferie ed il loro tempo libero ad organizzare una manifestazione che si svolge da ben 505 anni, pensano anche di aiutare economicamente realtà del nostro paese e non solo” - dice il presidente Guido Cabrio - “noi tutti vogliamo ringraziarvi per quello che siete e per quello che fate, grazie di cuore a nome di tutti i bambini e di tutto il personale che lavora presso la nostra scuola.”