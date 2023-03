Un sit-in di protesta per dire no ai parcheggi a pagamento in ospedale a Biella

Sabato 11 marzo è stato organizzato da parte del Comitato Cittadini Biellesi un sit-in contro i parcheggi a pagamento dell'ospedale di Biella.

Gli organizzatori, danno appuntamento gli interessati dalle ore 15 alle 16 nel parcheggio dell'ospedale per dire "no" alle strisce blu che arriveranno a breve e che insisteranno sul comune di Ponderano. Nell'occasione saranno anche raccolte le firme contro la decisione di metterlo a pagamento.

"Il fatto - spiegano dal Comitato - è che fare pagare il parcheggio la troviamo una mancanza di rispetto da parte dei Sindaci di Biella e Ponderano verso cittadini che si recano in ospedale non per andare a ballare ma per un diritto di cura ove già paghiamo un ticket per accedere al servizio".