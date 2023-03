AAA Cercasi addetto/a Back Office Specialist

Come Market Specialist di STAR srl, azienda leader dal 2003 nella vendita online di prodotti ottici, ti occuperai delle attività di back office per il servizio clienti italiani ed esteri: comunicando via mail, chat e telefonicamente supporterai gli utenti negli acquisti sulla piattaforma di marketplace, risolverai i loro problemi e gestirai gli ordini di acquisto.

Per avere successo nel ruolo devi avere:

.Ottima capacità di comunicazione verbale e scritta con clienti italiani ed esteri

.Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese sia parlate che scritte

.Ottima predisposizione all'utilizzo di strumenti digitali

.Attitudine all'ascolto, calma ed empatia

Ancora meglio se:

.conosci una terza lingua straniera

.hai avuto esperienza anche breve di gestione commerciale come addetto/a back office export

.conosci le dinamiche dei principali marketplace (amazon, ebay, ecc)

Star srl offre un ambiente di lavoro giovane, dinamico e molto tecnologico dove potrai farti una vera esperienza nella gestione delle vendite online.

Prevede un inserimento iniziale a tempo pieno per 40h settimanali con una retribuzione adeguata ad una figura impiegatizia nei primi anni del percorso lavorativo.

Le candidature vanno inviate a:

personale@star.srl