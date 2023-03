AAA Cercasi addetto/a alle vendite, ideale anche Optometrista

Per la vendita di accessori moda nel negozio di Biella, noto e storico gruppo commerciale cerca una persona veramente esperta nel ruolo di commesso/a in settori analoghi o affini.



Si richiede:

.attitudine alla vendita

.abitudine a lavorare per obiettivi

.capacità di mantenere il giusto equilibrio tra qualità ed efficacia commerciale

.ottima predisposizione ai rapporti interpersonali

.esperienze pregresse di vendita assistita e fidelizzazione della clientela

.esperienze pregresse nella vendita di articoli di lusso

.attitudine a lavorare in team

.buona presenza

.residenza a Biella o comuni limitrofi

.disponibilità a turni di lavoro che includono anche giorni festivi e week-end a rotazione

Requisiti ideali (ma non indispensabili):

.esperienza nella gestione completa di un punto vendita inclusi collaboratori

.conoscenza della lingua inglese

.diploma di ottico o specializzazione in optometria

.conoscenza delle tecniche di utilizzo delle apparecchiature necessarie per la misurazione e la correzione dei difetti visivi

.competenze in contattologia

L'azienda che ci ha incaricati della ricerca offre un'assunzione con passaggio diretto o iniziale tempo determinato. Il livello di inserimento (CCNL Commercio) varia a seconda dell'effettiva esperienza nel ruolo.

La candidatura va inviata a:

personale@star.srl