Seconda in casa per la SPB Ilario Ormezzano Sai, arriva Parella

Dopo la travolgente vittoria su Lasalliano, la SPB Ilario Ormezzano Sai è chiamata a fare risultato in un’altra partita casalinga. Arriva il Volley Parella, che nelle ultime partite sta trovando un buon ritmo gara, nonostante la giovane età dei suoi giocatori. Sarà una partita complicata, perché i biellesi dovranno tenere in pugno il gioco, per riuscire a conquistare i tre punti. D’ora in poi ogni punto è importante per la corsa playoff, o meglio per riuscire a qualificarsi nel migliore dei modi alla parte finale della stagione.

Il direttore sportivo Federico Barazzotto commenta così la partita dei ragazzi: “Parella è la classica partita da fare attenzione subito dopo una grande vittoria come quella di sabato scorso. Loro sono nei bassifondi della classifica, allo stesso tempo sono una squadra giovane che ha cominciato ad ingranare con le uniche 4 vittorie venute nelle ultime 6 partite. Noi non possiamo assolutamente rischiare di prenderla sotto gamba, conosco i nostri ragazzi e so che hanno un obiettivo in testa pertanto affronteranno la partita con il giusto piglio!”. Appuntamento per sabato sera alle 20.30 al Palapajetta, per un’altra gara del girone B di Serie C regionale.