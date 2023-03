Biella Motor Team, premi doppi per i piloti

Prime soddisfazioni stagionali per la scuderia biellese Biella Motor Team che al Motors Rally Show, rally per auto moderne che si è disputato domenica 5 marzo sulla pista di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, è entrata nei primi dieci della classifica assoluta grazie al navigatore, canavesano d’origine ma biellese d’adozione, Alessandro Mattioda. Assieme al pilota Andrea Zenoni su una Skoda Fabia di classe R5, dopo una gara grintosa e nello stesso tempo attenta, ha chiuso all’ottavo posto della generale ed al settimo di quella della classe Rally2.

Positiva, passando ai rally per auto storiche, anche la prova di Luca Valle e Cristiana Bertoglio che si sono schierati al via dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, in Toscana, prima prova del CIRAS, Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che si è disputato tra venerdì 3 e sabato 4 marzo. Una gara di apprendistato, la loro, finalizzata a migliorare la conoscenza della nuova vettura, la Porsche 911 SC del terzo raggruppamento. Hanno anche dovuto fare i conti con una foratura che li ha penalizzati nella generale. Hanno chiuso in trentesima posizione assoluta, conquistando il terzo posto in classe GTS oltre 2000 cc.