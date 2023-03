Basket femminile, per Bonprix BFB parte la fase finale

Al via questa settimana la fase finale del campionato di Serie C di basket femminile da cui usciranno le partecipanti, a fine maggio, delle Final 4. La Bonprix BFB, che incontrerà con partite di andata e ritorno le quattro qualificate del girone B, esordirà questo venerdì in casa con Area Pro Torino, qualificatasi come seconda nel suo girone.

La squadra di Bertetti si presenterà a ranghi ridotti, viste le assenze di Lambo e Bravarone, quest'ultima con una frattura alla mano. Le altre squadre che incroceranno il percorso della BFB saranno Auxulium, Pancalieri e la fortissima Moncalieri. Non si sfideranno più le altre qualificate del girone A, ma verranno riportati nella nuova classifica i punti acquisiti negli scontri diretti.

Alla vigilia della partenza del nuovo girone, la classifica iniziale vede in testa la Bonprix BFB, a pari merito con Moncalieri, con 10 punti, frutto di un'ottima prima fase che, negli scontri con le altre qualificate, ha visto prevalere le biellesi cinque volte su sei. L'obiettivo delle laniere è arrivare tra le prime quattro e portare le Final 4 a Biella. Appuntamento venerdì 10, alle 21, sugli spalti dei Salesiani di via Galileo Galilei.