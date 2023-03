Alluvione nel Biellese, dalla Regione 1,3 milioni. Delmastro e Chiorino (FdI): "Grande risultato"

Si tratta di un ottimo risultato, frutto di un lavoro congiunto con il Governo, per il nostro biellese un territorio che negli ultimi anni ha saputo affrontare con grande determinazione, coraggio e dignità prima un'alluvione, che ha colpito duramente aziende, attività agricole, infrastrutture pubbliche, poi, pochi mesi dopo una pandemia e, come se non bastasse, una crisi energetica senza precedenti.

Questo intervento della Regione Piemonte rappresenta tantissimo per gli amministratori comunali, i cittadini e le attività produttive che hanno subito i danni maggiori dell’alluvione perchè possono guardare l’orizzonte con più fiducia.