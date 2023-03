8 marzo, Veronese Fdi Biella: "Politiche per la conciliazione, importante fattore di innovazione"

L''origine del' 8 marzo vien fatta risalite ad una tragedia accaduta nel 1908, che avrebbe avuto come protagoniste le operaie dell'industria tessile Cotton di New York, rimaste uccise in un incendio; è importante non dimenticare.

Il ruolo sociale delle donne è stato un costante divenire evolutivo in tutti i campi professionali , grandi affermazioni in politica, nello sport, nella ricerca e nell'avventura spaziale : sono salite al di sopra del TETTO DI CRISTALLO

Le donne hanno creduto in se stesse hanno osato la dove un tempo era impensabile un loro ruolo rilevante, tuttavia continuano a combattere con i tempi fra occupazione e impegno famigliare, Il Governo a guida Giorgia Meloni pone particolare attenzione alle politiche per la conciliazione.

Il Dipartimento per le politiche famigliari si è posto l'obbiettivo di promuovere azioni di Governo atte a contrastare la crisi demografica ed a sostenere la maternità e la paternità e a promuovere, incentivare e finanziare le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro di cura della famiglia. Inoltre assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia.

Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si propongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse. Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni, toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, sull'organizzazione del lavoro e dei tempi delle città, nonché sul coordinamento dei servizi di interesse pubblico.

La realizzazione di tali politiche risulta, perciò, prioritaria per la qualità della vita delle famiglie tanto che, sia a livello nazionale che europeo, sono state avviate molteplici iniziative, orientate a favorire il radicamento e lo scambio delle migliori esperienze, nonché la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro.

In Italia la normativa cardine in materia è rappresentata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 che, oltre a introdurre i congedi parentali, favorendo un maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli, ha focalizzato l'attenzione delle regioni e degli enti locali sull'importanza di riorganizzare i tempi delle città ed ha promosso, tramite l'art. 9, la sperimentazione di azioni positive per la conciliazione sul luogo di lavoro, sensibilizzando in tal senso aziende e parti sociali.