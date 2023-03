Continuano le novità del mondo fai-da-te alla bottega Atelier Cocò

All’interno della bottega creativa “Atelier Cocò”, immersa nell’atmosfera magica dei ricchi scaffali ed il profumo del legno degli oggetti realizzati a mano, si trova un piccolo spazio luminoso. Si tratta di una stanzetta, prima dedicata alle bomboniere ed ai ricevimenti che, da marzo di quest’anno, ospiterà invece tutti i nuovi corsi organizzati dall’Atelier.

Il cambio di allestimento della piccola saletta è il frutto di una continua necessità di evoluzione da parte delle due titolari, Debora e Giovanna, che da ormai più di un anno della loro creatività ne hanno fatto un mestiere.

Per chi non conoscesse l’Atelier, si tratta di una piccola bottega situata all’interno del cortiletto di via Seminari 2, a Biella, che offre oggettistica di ogni tipo realizzata a mano: gioielli, prodotti per la casa, bomboniere, e molto altro. Cercare di descrivere a parole ciò che si può trovare all’interno dell’Atelier è come provare a descrivere gli elementi di un quadro astratto: tutto parte dalla creatività, che porta Debora e Giovanna a realizzare ogni volta qualcosa di nuovo ed unico, proprio come un pittore fa con la sua tela.

Da quest’anno hanno scelto di dare il via anche a nuovi corsi, che possano arricchire mente e cuore di chi sceglie di parteciparvi. Si tratta di:

- Corso di disegno, per imparare a disegnare - da zero - apprendendo tutte le nozioni necessarie; per esempio, come posizionare correttamente il foglio, l’impugnatura della matita, e molte altre semplici dritte che serviranno a trasformare un disegno semplice in una vera e propria opera d’arte.

- Corso per modellare la creta, partendo da una tavoletta di terracotta che verrà poi successivamente modellata e cotta, e che, alla fine del progetto, i corsisti potranno portarsi a casa. Il corso è pensato inizialmente per creare opere bidimensionali, per passare poi ad uno step successivo nei prossimi corsi.

- Corso di cucito creativo, sia base che avanzato, che insegnerà ai corsisti come realizzare prodotti come porta-pane, porta-torte, sacchetti, borsette e molto altro.Una grande novità di ‘casa Cocò’ sono i laboratori organizzati per gli eventi speciali: su richiesta, è infatti possibile organizzare insieme a Debora e Giovanna, all’interno dell’Atelier, laboratori ed attività manuali per le occasioni speciali come compleanni o addii al nubilato, per adolescenti o per adulti. Alcuni esempi di laboratori proposti sono: Lab. di lavorazione della creta, Lab. di pittura della stoffa, Lab. di resina eposodica, Lab. di carta marmorizzata e molti altri, ideali per organizzare una festa un po’ diversa dal solito. Il numero massimo di ospiti può essere di circa 10 persone.

Ad un anno e mezzo dall’apertura, le due imprenditrici creative hanno già messo in atto moltissimi piani che, qualche anno fa, erano solo un sogno, un’idea nella loro mente. E in cantiere, i progetti da realizzare sono ancora tantissimi; tra questi c’è anche quello di preparare un sito e-commerce che permetterà alle “chiocce” di Atelier Cocò di raggiungere anche i clienti fuori dal Biellese.

Sono già alle porte le date dei mercatini del Nord-Italia, ai quali Debora e Giovanna parteciperanno proponendo le loro creazioni di bigiotteria, prodotti in legno, in stoffa, in corten (per giardini, fioriere, balconi, ecc.), cornici e tante altre realizzazioni artigianali uniche. Il negozio rimarrà comunque sempre aperto, anche durante il periodo dei mercatini.

Debora e Giovanna vi aspettano in bottega con tante novità, tra cui il riassortimento della tanto amata linea francese di “gallinelle” di oggettistica per la casa e per la cucina, sempre a tema con la “Cocò” che tanto caratterizza il loro negozio. E per il periodo di Pasqua… stanno riservando una bellissima sorpresa per tutti i clienti! Originale, sorprendente e, ovviamente, sempre marchiata “Cocò”!

Per informazioni sui corsi, è possibile contattare direttamente l’Atelier.

La bottega di Atelier Cocò si trova a Biella, in via Seminari 2.È aperta dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Chiusa il lunedì.

Per informazioni: Tel. 353 4346954

Pagina Facebook: www.facebook.com/ateliercoco7

Pagina Instagram: www.instagram.com/ateliercoco7