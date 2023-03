"Virgo materque", una mostra in omaggio alle donne e alle madri

“Virgo materque”, ovvero Vergine e madre è il titolo di questa raccolta di 27 pannelli riproducenti la raffigurazione delle Madonne con bambino presenti in dipinti e affreschi tardogotici delle chiese di vari paesi del Biellese e anche fuori provincia (da Biella a Borgomanero).

Ognuno dei pannelli è corredato dalla spiegazione storico artistica dell’opera e della simbologia. Infine saranno presenti i Qr-code, finestre di dialogo con la realtà che ospita l'immagine stessa, per sensibilizzare il visitatore sull'importanza della conservazione e del recupero di manufatti d'arte del passato.

La mostra, finanziata dal Comune di Mottalciata e dalla Fondazione Cassa di Risparmio, è stata curata dalla storica dell’arte Claudia Ghiradello, che ne curerà la presentazione durante l’inaugurazione, il 10 marzo alle 17 in Sala Consiglio. Saranno presenti il vescovo di Biella Roberto Farinella, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e la Consigliera di Parità Ilaria Sala, che ha incluso la mostra nel calendario “Città per la donne”, un calendario di eventi per celebrare l’otto marzo.

«Esporre questa mostra nel palazzo della Provincia di Biella - dichiara il sindaco di Mottalciata Roberto Vanzi - significa dare lustro, nel centro della comunità biellese, al patrimonio di arte presente nei paesi del nostro territorio». «Ringrazio il sindaco di Mottalciata - sono le parole del presidente Ramella - per questa iniziativa e per averla voluta nel Palazzo della Provincia, la casa dei Comuni, in segno di unità e amore per il territorio». Dopo il vernissage la mostra sarà visitabile, a ingresso libero, nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Sala Cantinone, ingresso da Piazza Unità d’Italia.