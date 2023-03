Visibile invisibilità: al via a Spazio cultura una mostra sui disturbi alimentari

Una mostra per dar voce alla “invisibile visibilità” dei disturbi alimentari giovanili: è questo il nuovo progetto espositivo che verrà ospitato allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella a partire dall’11 marzo.

La mostra, sostenuta dal bando Cultura+ della Fondazione, nasce all’interno del “Progetto Demetra”, un’iniziativa scolastica promossa dal Liceo del Cossatese e Vallestrona che si inserisce in una serie di iniziative orientate al benessere delle studentesse e degli studenti.

Obiettivo del progetto è la prevenzione primaria dei disturbi del comportamento alimentare e la sensibilizzazione dei ragazzi delle famiglie e del personale nei confronti di questa tematica.

Il Progetto ha ottenuto in questi anni il patrocinio del Cissabo, dell’ASL di Biella, della Provincia di Biella e del Comune di Bioglio e ha potuto contare sulla collaborazione di alcune associazioni quali l’associazione Soroptimist International Club di Biella, l’associazione Ananke di Villamiralago (Varese), l’associazione Ri-Scatti Onlus di Roma oltre a personale medico esperto nel settore.

L’iniziativa si compone di due parti: una mostra fotografica e artistica dal titolo “Visibile Invisibilità” organizzata e allestita dagli studenti del Liceo e da incontri di sensibilizzazione sul territorio. Entrambe le proposte sono ad accesso gratuito e si rivolgono alla popolazione della provincia di Biella. Nella mostra allestita presso lo Spazio Cultura verranno esposte le fotografie realizzate dall’artista Anna Miroshnichenko facenti parte della rassegna “Immagine sottile” e una selezione dei ritratti del fotografo milanese Marco Rilli che, in collaborazione con l’associazione Ananke di Villamiralago, ha realizzato il progetto di carattere nazionale “#ioNonesisto” patrocinato dalla Regione Lombardia.

Uno spazio riservato verrà dedicato alle installazioni realizzate dagli studenti delle classi 2G e 3H del Liceo delle Scienze umane a seguito degli incontri svolti in classe con la psicologa e psicoterapeuta dr.ssa Cristina Sciarretta, che li ha guidati nel percorso di conoscenza e analisi delle emozioni legate al cibo e ai disturbi ad esso connessi.

In occasione dell’inaugurazione che si terrà il giorno 10 marzo alle ore 17 presso la sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in via Gramsci 14, interverranno la dr.ssa Anna Rosazza Mina Gianon - Psichiatra e psicoterapeuta Responsabile dell’Ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare in età adulta dell’ASB di Biella – e le dr.sse Antonella Graziano - Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta - Antonella Bertola – Pediatra – entrambe afferenti all’Ambulatorio dei Disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di Biella.

A completamento delle iniziative, la realizzazione del sito web del Progetto ( https://cossatese.wixsite.com/progettodemetra).

"Il Progetto Demetra - dichiara la preside DS – prof.ssa Tiziana Tamburelli - , nasce dalla volontà di affrontare i problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare, che riguardano ragazzi sempre più giovani, attraverso un approccio diretto che li coinvolga attivamente nell’attività di sensibilizzazione e di corretta informazione. Davanti alla sofferenza di chi manifesta, attraverso questo sintomo, un malessere profondo la scuola non può girarsi dall’altra parte, ma deve intervenire tempestivamente facendo rete con gli Enti predisposti presenti sul territorio. È altresì doveroso per il personale non farsi trovare impreparato per poter supportare al meglio studenti e famiglie che vivono situazioni di fragilità".

"Le installazioni realizzate dagli studenti - spiega la docente referente prof.ssa Sonia Benna - si basano sull’esperienza diretta di alcuni di loro con la malattia che hanno vissuto o che stanno vivendo, anche solo come spettatori inermi. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento dei casi di disturbi del comportamento alimentare ed è stato chiaro quanto bisogno avessero i ragazzi di affrontare il tema anche all’interno delle aule scolastiche. Attraverso questa mostra si vuole dare visibilità a coloro che anelano ad essere invisibili; a coloro che si reputano tali perché nessuno riconosce i sintomi; a coloro che, pur essendo visti, vedono gli altri voltarsi dall’altra parte. Ma soprattutto si vuole trasmettere il concetto che dai disturbi del comportamento alimentare si può guarire".

Queste le info: Visibile invisibilità. Diversi punti di vista sul tema dei disturbi del comportamento alimentare 11-19 marzo 2023

Presentazione della mostra: venerdì 10 marzo, ore 17.00 presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Via Gramsci 14/A – Biella).

A seguire inaugurazione della mostra presso lo Spazio Cultura. Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00

Ingresso libero

www.fondazionecrbiella.it

spazio.cultura@fondazionecrbiella.it

015 0991868