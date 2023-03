Le bellezze di Biella documentate dalle telecamere di Prima Antenna

Una troupe di Prima Antenna guidata dalla giornalista Ilaria Salzotto e dal regista Carlo Milano, si è soffermata ieri in città. Prima il sindaco Claudio Corradino li ha accolti in Piazza Duomo e poi in comune; quindi l’assessore al Turismo Barbara Greggio ha mostrato alcuni incantevoli scorci del biellese, con un’immancabile visita a Oropa.

“Musica e Tradizioni”, questo il titolo della trasmissione che da lunedì 13 marzo e per una settimana mostrerà il nostro territorio, mettendone in mostra gli innumerevoli pregi, sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre. L’assessore ha accompagnato la troupe alla Gastronomia Mosca, dove sono stati svelati alcuni segreti della “Paletta”; quindi a Oropa, dove lo chef Franco Ramella Trafighet, coadiuvato da Lorenzo Gruppo, ha cucinato il “fricc dal Marghe”, la classica polenta concia e un risotto allo sbirro. La visita si è conclusa con la visita al Tesoro di Oropa e alle cappelle del sacro Monte, patrimonio Unesco.

L’amministrazione comunale ringrazia il rettore don Michele Berchi e l’amministratore delegato Giancarlo Machetto per la grande disponibilità. Nel pomeriggio la famiglia Bonino ha aperto la sua cantina (Botalla Formaggi) e successivamente le riprese si sono concluse al Menabrea Botalla Museum.