Dal Nord Ovest - Autocarro si ribalta in Tangenziale, code lunghissime in entrambi i sensi di marcia (foto di repertorio)

Incidente per un mezzo pesante lungo la tangenziale di Torino, questa mattina, in direzione Milano. Secondo una dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un autocarro si è ribaltato sul fianco.

Gli occupanti sono stati subito soccorsi e trasportati a Rivoli: uno in codice giallo e l’altro in codice verde, ma l'impatto ha generato conseguenze piuttosto negative per il traffico.

In breve si sono infatti formate code chilometriche in entrambi i sensi di marcia. Attualmente la carreggiata risulta ancora occupata dal mezzo incidentato, gli operatori sono in azione per cercare di ribaltarlo.