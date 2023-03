Svuota la cantina e getta i rifiuti per strada, i Carabinieri la scoprono: multata giovane di 27 anni

Oggi, a conclusione di accertamenti, i militari della Stazione Carabinieri di Mottalciata in Salussola hanno contestato una violazione amministrativa ad un donna 27enne del Cossatese.

Alle 18 del 7 marzo, a Castelletto Cervo, in area campestre boschiva adiacente la Provinciale 315, a seguito di un servizio perlustrativo, i Carabinieri, richiamati dal fare sospetto, hanno sorpreso la donna mentre abbandonava rifiuti non speciali, consistenti in oggetti vetusti ed inservibili riconducibili allo svuotamento della cantina di pertinenza della propria abitazione.