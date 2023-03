“In trasferta” a Biella: aveva in macchina chiavi alterate, grimaldelli e strumenti per aprire serrature

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo diretta alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, gli operatori della Polizia di Stato di Biella hanno deciso di sottoporre a controllo un veicolo ritenuto sospetto in ragione delle continue manovre realizzate tra le auto in sosta in alcuni parcheggi della città.

Considerati i numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio riscontrati a carico del conducente del veicolo, 23 anni residente a Parma, e su di una delle passeggere, 19 anni residente ad Asti, e tenuto conto del fatto che il conducente non era in grado di giustificare la propria presenza nel territorio biellese, si procedeva ad accompagnamento di tutti gli occupanti del veicolo presso gli Uffici della Questura per meglio approfondire il controllo.

Ivi giunti, gli operatori intervenuti hanno proceduto a perquisizione del veicolo la quale consentiva di rinvenire alcuni strumenti idonei ad aprire delle serrature tra i quali: un trapano “smontagomme”, taglierino, forbici e un flessibile a batteria con disco inserito. In ragione del materiale rinvenuto il conducente, nonché intestatario del veicolo, veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di possesso di chiavi alterate, grimaldelli e strumenti atti ad aprire le serrature.