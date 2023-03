Doppio investimento di animale selvatico nel Biellese. In entrambi i casi danni ai mezzi e grosso spavento per i conducenti. I sinistri si sono registrati ieri, 7 marzo, a Pray e all'uscita della Galleria La Volpe. Coinvolti un capriolo e un cinghiale, che si sono dileguati nella boscaglia circostante. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.