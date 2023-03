Sotto i fumi dell'alcol si porta in strada e comincia a fermare le auto in transito mettendo a rischio la propria vita. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri, 7 marzo, a Biella. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 per l'assistenza e il trasporto dell'uomo in ospedale.