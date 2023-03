Candelo, in Biblioteca una mimosa con poesia in omaggio alle donne

Una mimosa e una poesia sulle donne in omaggio alle lettrici di Candelo in occasione della giornata dell'8 marzo. È l'iniziativa, in programma fino al prossimo 15 marzo, messa in campo dal Comune, insieme alla Biblioteca Civica Livio Pozzo e l'Associazione Banca del Tempo.

“In questi giorni, degli auguri speciali aspettano le donne di Candelo in Biblioteca: un rametto di mimosa e una poesia in omaggio alle nostre lettrici – commenta il sindaco Paolo Gelone - Perché, al di là dei fiori o dei messaggi simbolici, è proprio la cultura il valore più importante per migliorare la nostra società. Grazie alle associazioni e ai volontari che hanno curato questo pensiero. A Candelo la cultura non si ferma mai e coinvolge tutte e tutti!”.