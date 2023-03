8 marzo 2014: a Quaregna Cerreto la prima piazza italiana dedicata a Lucio Dalla

Sono passati 9 anni dall'8 marzo 2014. Quel giorno, a Quaregna Cerreto fu intitolata la prima piazza italiana a Lucio Dalla, a due anni dalla sua morte, per volere dell'amministrazione.

A raccontare come è andata è con orgoglio il sindaco, Katia Giordani. "Mi è capitato diverse volte di vedere Lucio Dalla per le vie di Bologna. Era una persona comune, ha fatto tanto per le altre persone, non si è mai vantato di quello che era. E quando ho saputo della sua morte, ho pensato subito che sarebbe stata una buona idea intitolare a quel grande poeta una via o una piazza. E così è stato".

"Quando ne ho parlato in Comune - continua il sindaco - mi hanno detto che per fare una cosa del genere si sarebbero dovuti aspettare almeno 10 anni. Mi sembravano troppi. Per questo, ho chiesto tutti i permessi necessari in Prefettura, e l'8 marzo 2014 abbiamo inaugurato lo spazio davanti al polivalente. E ha preso il suo nome, "Lucio Dalla 8 marzo 1943", anche il parco giochi davanti adiacente alla piazza, dove non a caso sono stati messi tra i giochi anche degli strumenti musicali".