Carlo Pavero, pioniere biellese dell’auto elettrica. In 7 anni 370 mila chilometri con la Tesla

Lo scorso 14 febbraio l’Unione Europea ha approvato il regolamento sullo stop all’immatricolazione di auto benzina e diesel dal 2035, una decisione che ha subito suscitato l’opposizione di parte del Governo Italiano e la preoccupazione dell’industria dell’automotive, che, nei prossimi 12 anni, deve convertirsi all’elettrico.

In tema di auto elettriche Newsbiella.it ha trattato più volte l’argomento e ha raccolto l’esperienza dell’imprenditore Carlo Pavero, uno dei pionieri biellesi della Tesla. “Le prime – racconta Pavero - sono arrivate in Italia nel 2014, io l’ho presa alla fine del 2015 quando le mie aziende disponevano già di panelli solari rendendomi quasi autonomo dalla rete elettrica. In questi anni a casa mi sono poi strutturato con una wallbox per la ricarica casalinga, nel caso in cui avessi bisogno di integrare. Allora l’elettricità era molto conveniente perché costava 20 centesimi al Kw, mentre oggi oscilla tra 40 e 60 centesimi con gli aumenti, ma dalle ultime notizie, fortunatamente dovrebbe diminuire”.

Continua Carlo Pavero: “Guidare elettrico comporta un cambio di mentalità, un approccio diverso quando si deve viaggiare, sempre in conseguenza al chilometraggio effettuato e al raggio d’azione. Stessa cosa vale per la ricarica casalinga o in azienda, la wallbox va calibrata in base alla velocità di ricarica di cui si ha bisogno, oltre al fatto che i tempi morti devono sempre essere utilizzati per caricare.” In 7 anni, Carlo Pavero ha percorso 370mila km con la Tesla : “Non ho mai tenuto un’auto così tanto. Con i pannelli il vantaggio è enorme nell’uso comune dell’auto, non c’è paragone rispetto all’endotermico. Zero costi di energia e bollo. Costo ridotto di assicurazione. Costo dei tagliandi ridotto perché la macchina ha pochi componenti che si usurano, in 370.000 chilometri non ho mai cambiato le pastiglie. I materiali di consumo sono pochi, come spazzole, olio freni e servosterzo, tagliandi ogni 40-50mila chillometri rispetto ai 30mila delle auto endotermiche”.

Carlo Pavero utilizza l’elettrico anche per alcuni mezzi aziendali: “Abbiamo qualche furgone per girare in città ma non sono competitivi perchè, per il peso della batteria, sono limitati nella portata e nel viaggio”. Secondo Carlo Pavero non si scappa dall’elettrico: “Io non intendo tornare indietro alle auto con motore endotermico e aspetto un'altra auto elettrica. E’ verso l’elettrico che bisogna andare. Le vendite in Italia sono indietro rispetto all’estero perché le auto costano di più e occorre migliorare il sistema . Nella transizione occorrerà sostenere le aziende dell’automotive nella riqualificazione. Il plus della Tesla sono i 50 super charge, colonnine per la ricarica veloce site poco fuori dall’autostrada come quelle di Biandrate e Cavaglià, dove in 15-20 minuti, si ricarica un autonomia di 150-200 km”.