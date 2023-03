Marco Morchio nominato Focal Point per il progetto Città Creativa Unesco

A seguito dell'approfondito esame delle nove candidature prevenute e dopo aver effettuato il raffronto comparativo delle esperienze professionali riportate nei curricula presentati, il sindaco di Biella Claudio Corradino ha conferito l’incarico di Focal Point per il progetto “Città Creativa UNESCO” al Dr. Marco Morchio. L'incarico sarà svolto a titolo gratuito.

Il Focal Point si rapporterà, in relazione allo svolgimento del proprio incarico, con il sindaco della Città di Biella e con l’Assessore Barbara Greggio a cui è conferita la delega al progetto “Città creativa UNESCO”; inoltre si rapporterà con il Dirigente del Settore della struttura comunale competente per materia attraverso il quale potrà avvalersi della collaborazione degli uffici comunali.

“Il nuovo Focal Point dovrà supportare l'attività della Città creativa UNESCO – spiega l’assessore Greggio -. Ci dovrà aiutare nella rendicontazione e stesura del Dossier da presentare all'Unesco, in cui dovremo sintetizzare il lavoro fatto dal 2019, con una rendicontazione quadriennale e con l’indicazione delle linee programmatiche dei prossimi anni; nonché supportare sia me, nel ruolo di membro della commissione nazionale UNESCO, sia l'amministrazione, nelle attività deliberate dall’UNESCO. Uno tra i compiti più importanti per i prossimi mesi riguarda l'organizzazione del Forum biennale, previsto a ottobre. Biella ha incantato il mondo con la bellezza dei suoi tessuti, tanto che l’UNESCO ci ha riconosciuto come “Città Creativa” perché li sappiamo produrre in modo creativo, tecnologico e sostenibile”.