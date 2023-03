In 5 anni a Biella 13 panchine rosse. Da oggi, 8 marzo, in un QRCode c'è la loro "storia", FOTO e VIDEO

Il 9 marzo del 2018 è stata posata la prima panchina rossa presso i giardini Zumaglini con una specifica finalità, quella di contribuire, tramite trasformazioni artistiche di comuni elementi di arredo urbano, a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne e, nel contempo, diffondere informazioni utili a chi si trova in stato di necessità. Da allora le panchine in città sono diventate 13 e sono ubicate presso i Giardini alpini d'ltalia, Casa Circondariale di Biella, Giardini Arequipa, Giardini Zumaglini, Piazza Martiri della Libertà, Giardini di Palazzo Lamarmora, Parco Robinson, Skate park (via Trivero), Giardini Associazione Nazionale Partigiani d' Italia', Parco Regione Croce, Ospedale degli Infermi, Piazza del Monte e presso CRI - sezione Biella

In occasione dell'8 marzo Festa della donna, oggi sono state inaugurate le paline esplicative delle panchine rosse ubicate in città.

Il momento di inaugurazione è stato simbolicamente fatto presso la panchina dello Skate park in via Trivero ma nelle prossime ore verranno tutte installate. I contenuti della palina esplicativa riguardano il progetto panchine rosse e il nome dell'artista con la descrizione dell'opera. Ci sarà inoltre un QRCODE che fa accedere direttamente al volume 'Panchine rosse: stop alla violenza' che proprio in questi giorni è stato ampliato con un' appendice di aggiornamento con la narrazione della posa delle nuove panchine del territorio ed il racconto delle iniziative fatte negli ultimi due anni.

Nuovo sostenitore del Tavolo Panchine Rosse è il gruppo Sella che ha contribuito alla realizzazione delle paline esplicative e al supporto di un nuovo progetto che è stato lanciato proprio oggi: uno spettacolo teatrale che approderà, sempre nel mese di marzo, presso il Teatro Sociale Villani- che racconterà la storia di Franca Viola la prima donna che ha detto No al matrimonio riparatore dopo essere stata violentata, La rappresentazione dal titolo "NO. STORIA DI FRANCA VIOLA" andrà in scena il 24 marzo, al mattino sarà dedicato alle scuole mentre alla sera lo spettacolo sarà aperto al pubblico con ingresso a offerta libera a partire da un minimo di 5 euro. La replica serale ha, infatti, anche la finalità di raccogliere fondi per supportare la Casa rifugio sul territorio e altre iniziative del Tavolo Panchine rosse, 50 in tutto il territorio.

L'assessore alle pari opportunità del comune di Biella, Gabriella Bessone, ideatrice del progetto legato alla posa delle paline, in occasione della loro inaugurazione ha sottolineato l'importanza delle paline in quanto aumentano la visibilità delle panchine. Barbara Cozzi in rappresentanza della Provincia ha evidenziato come questa giornata debba essere un momento importante di riflessione per comprendere il lungo percorso storico che ha portato al riconoscimento delle donne nella società, mentre Caterina Sella ha sottolineato l''impegno del gruppo Sella alle iniziative in corso.

Presente anche il Liceo del Cossatese e della Vallestrona protagonista attraverso "I Copioni" di una performance sul tema della giornata.