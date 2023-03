Casa Rifugio, da 10 anni accoglie donne vittime di violenza: 3 storie di chi ha reagito e cambiato vita

“Il nostro approccio si fonda sull'autodeterminazione. La donna vittima di violenza assume per sé decisioni autonome e libere, con uno spirito di accoglienza e accettazione, senza (pre)giudizi di sorta”. A parlare Alessandra Musicò, responsabile della Casa Rifugio (gestita da Anteo Impresa Sociale), ubicata in una località segreta del Biellese. Nata nel maggio 2013 e facente parte della Rete Antiviolenza, la Casa Rifugio accoglie da quasi 10 anni donne vittime di violenza, assieme ai loro bambini.

E proprio, in occasione della giornata dell'8 marzo, la Casa Rifugio ha voluto condividere con la redazione di Newsbiella.it alcune storie di donne che, dopo esser precipitate nel baratro, sono riuscite a rialzarsi e a dare una svolta alla propria esistenza. “Chi ha vissuto situazioni di violenza – sottolinea Musicò – non deve esser vista solo come una vittima ma va evidenziato anche il coraggio, la decisione di riprendere in mano la propria vita e riprogettare il proprio futuro nonostante il dolore e la sofferenza”.

Nomi, luoghi e tempi sono stati omessi, o sono frutto della fantasia, per meglio salvaguardare le donne protagoniste.

La storia di Sofia

È una delle prime donne ospitate dalla Casa Rifugio. Straniera, molto giovane, con una laurea importante alle spalle, giunge in Italia a seguito di un matrimonio combinato (e imposto) dalle famiglie di entrambi. Non conosce la lingua, gli affetti più cari sono distanti e il marito è sempre lontano per lavoro. Vive in un alloggio fatiscente, senza luce e priva di ogni mezzo di sussistenza. Per un po' resiste alle continue privazioni, porta pazienza, si augura che tutto possa cambiare. Ma il degrado è sempre lì, imperterrito.

Così, un giorno, capisce che è arrivato il tempo di dire basta, prende coraggio e va a denunciare. La famiglia non reagisce bene e la emargina. Tutto sembra precipitare ma in suo aiuto arriva il supporto della Casa Rifugio. L'inizio non è facile ma con passione e dedizione impara la nostra lingua, consegue la licenza media, riacquista fiducia, non solo negli altri, ma innanzitutto in sé stessa. Dopo mesi arriva un tirocinio di lavoro e la tanto agognata laurea. Oggi, riveste un ruolo importante all'interno di un'azienda, ha trovato l'amore e si è riconciliata con la famiglia.

La storia di Anastasia

Da qualche mese, l'Italia e il mondo intero sono funestati da un male oscuro. Il suo nome è Covid e ha costretto in casa milioni di persone. Molti fuggono dalla realtà, si aggrappano agli affetti più cari e chi è solo si rifugia nel web in cerca di distrazioni. Alcuni trovano addirittura l'amore. È il caso di Anastasia che, dopo aver conosciuto un uomo sui social, se ne innamora perdutamente dopo mesi di chat e scambio di messaggi romantici. Capisce che è l'uomo della sua vita, lascia casa e famiglia e si trasferisce nel Biellese, a casa del suo principe azzurro. Non perdono tempo: si sposano e, dopo qualche mese, scoprono che presto diventeranno padre e madre di uno splendido bambino.

Ma un sentimento strano comincia a farsi strada dentro l'animo di questa giovane elegante, istruita e molto affascinante. Il suo uomo comincia ad assumere gesti e comportamenti che, via via, diventano sempre più esigenti e degradanti. “Non può uscire di casa senza il mio consenso. Solo con me puoi farlo”. E ancora: “Chi ti ha scritto? Dammi il cellulare”. Solo solo alcune delle pretese che le rivolge il suo compagno. Perfino la fede, il cibo vengono scrupolosamente attenzionate. Le minacce e gli abusi psicologici sono all'ordine del giorno. Sola e isolata, si ribella e riesce a liberarsi dalla sua morsa. Si porta in un bar, chiede aiuto e spera. Fortuna vuole che uno dei presenti conosce il Centro Antiviolenza e la indirizza proprio lì. Poi, per ragioni di sicurezza, viene trasferita fuori dal Biellese dove prosegue il suo percorso di emancipazione. Oggi ha una casa tutta sua, lavora online ed è molto soddisfatta della piega che ha preso la sua vita.

La storia di Giulia

Non è facile dover crescere tre figli da sola. Specialmente quando hai accanto un marito violento, possessivo e totalmente disinteressato al benessere della famiglia. Le botte sono all'ordine del giorno, come i soprusi. Ma il bicchiere è colmo, denuncia e chiede aiuto alle istituzioni. Ma resta delusa, la fiducia si infrange e l'aggressività diventa la sua maschera.

Tutto cambia quando varca la soglia della Casa Rifugio: qui, le volontarie e le operatrici riescono a trovare la chiave di volta che permette loro di intraprendere con lei un lungo cammino verso l'autodeterminazione e la consapevolezza di sé. Per quasi un anno viene seguita. Lei e i suoi tre ragazzi. Proprio loro che, non avendo mai avuto un padre che li formasse, imparano cosa sia il rispetto, l'autorevolezza e l'affetto familiare. Ora, però, quel brutto periodo, contrassegnato dalle vessazioni, è ormai alle spalle. Ora, c'è una casa che li accoglie. Giulia ha trovato un lavoro che l'ha resa indipendente dall'orco che aveva accanto.

Queste sono solo alcune delle vicende raccolte dal personale della Casa Rifugio. Storie di donne di ogni fascia di età: una media che oscilla tra i 30 e i 35 anni, con casi di giovanissime e over 60. “La violenza non conosce età – commenta amaramente Musicò – Così come non guarda né se sei straniero, o italiano: i casi, purtroppo, sono equamente divisi tra chi è residente nel Biellese e chi è venuto da un altro paese”.

Dal 2013 al mese di marzo di quest'anno, sono state 155 le donne accolte nella struttura, insieme a 141 minori. Per la maggior parte provenienti dalla nostra provincia. Numeri importanti, acuiti nel triennio 2019-21 con 121 casi, accresciuti ancor di più durante l'emergenza Covid, con tanto di lockdown. “Sono davvero tante le donne che decidono di scappare da una vita scandita da episodi di violenza, fisica e psicologica – spiega l'operatrice Silvia Maffiotti – Ogni giorno vieni a contatto con vicende domestiche che non vorresti mai sentire. Si vede molta frustrazione. Il cammino che conduce ad una parvenza di normalità è difficile, doloroso, complicato, faticoso. Ogni giorno si compie un piccolo passo per vedere alla fine un sorriso che sa di speranza”.

Da lì l'appello alle lettrici e alle donne del nostro territorio: “Per quanto ti possa sentire inerme, in fondo sei sempre una combattente – illustra Musicò – Si può sempre chiedere aiuto in ogni momento al numero nazionale 1522 e al numero verde 800266233. Non sei sola, o condannata per sempre, ma puoi prendere in mano la tua vita e cambiarla. Infine, vorrei ringraziare tutte le volontarie dell'Associazione Underground che affiancano le operatrici alla Casa Rifugio”.