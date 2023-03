8 marzo, la Regione premia Silvia Marsoni: una vita trascorsa a combattere il cancro

Questa mattina, in occasione dell’8 marzo, Festa della Donna, si è svolto a Biella l’evento «Silvia Marsoni, una vita per la ricerca contro il cancro», voluto dall’assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte, Chiara Caucino. Intervistata da Giovanna Chiorino, responsabile del laboratorio di Genomica del Fondo Edo Tempia e da Laura Facchin, professoressa di Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, Marsoni ha raccontato quasi mezzo secolo di ricerca contro il tumore.

Dalla laurea in medicina, all’esperienza milanese presso l’Istituto Mario Negri, fino all’avventura americana che l’ha vista protagonista di numerosissimi studi e pubblicazioni internazionali. Come quelle più recenti sull’efficacia dei farmaci innovativi sui pazienti che esprimono alcune mutazioni genetiche. «L’obiettivo che stiamo perseguendo e raggiungendo - ha spiegato Marsoni, che ha collaborato con i più importanti oncologi del mondo, tra cui Umberto Veronesi - è quello di selezionare con estrema efficacia quei pazienti sui quali determinati farmaci hanno un effetto positivo e quelli per i quali servono altre terapie. Oggi possiamo dire che, in parecchi casi, di cancro non si muore, ma ci si può curare tutta la vita. E’ evidente che la prevenzione - proprio quella che viene effettuata al Fondo Tempia, svolge un ruolo determinante».

Marsoni ha anche spiegato il suo metodo che si basa sul lavoro di squadra e sulle evidenze scientifiche, l’importanza della ricerca di base e di quella applicata. Facchin e Chiorino hanno stimolato la discussione, la prima con collegamenti tra l’attività di ricerca in campo umanistico e scientifico e la seconda ricordando i più importanti successi clinici e la grande impronta che Marsoni ha lasciato ai suoi più giovani colleghi. Al termine del dibattito, l’assessore Caucino ha consegnato un premio alla carriera della Regione firmata anche dal presidente Alberto Cirio. «Definisco la mia esperienza - ha detto, citando il cantante Luciano Ligabue, la dottoressa Marsoni - una vita da mediano e non da goleador, anche se non seguo molto il calcio». Non sapendo che uno degli allenatori più vincenti del mondo, Carlo Ancelotti, ha sempre sostenuto che, in cento ipotetiche partite, 11 mediani batterebbero sempre 11 attaccanti.