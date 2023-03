8 marzo, Ginecologia in prima linea per salute della donna: due nuove dottoresse all'Asl Biella

L’Asl di Biella coglie l’occasione dell’8 marzo, per presentare le ultime due professioniste in forza al reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto da Bianca Masturzo, che con il loro arrivo ha consolidato l’organico della struttura. Si chiamano Cristina Cavagnetto e Giulia Parpinel e si occupano in modo particolare di due ambiti centrali per la salute della donna: diagnosi precoce e trattamento delle patologie femminili di tipo oncologico.

Cristina Cavagnetto, nata a Vercelli nel 1990, si è laureata in Medicina e Chirurgia e si è specializzata con una tesi sulle displasie vaginali sempre presso l’Università di Novara. Attualmente si occupa di diagnostica colposcopica, anche nell’ambito dello screening cervico vaginale di secondo livello relativo al progetto Prevenzione Serena. Si occupa anche di diagnostica ecografica in ambito ostetrico e ginecologico. Queste le sue parole in riferimento al suo arrivo a Biella: “L’esperienza e la professionalità della Dott.ssa Masturzo sono un punto di riferimento. Ho presentato domanda a Biella e anche se non conoscevo nessuno dei colleghi ho trovato un ambiente positivo e motivante”.

Giulia Parpinel, nata a Vercelli, classe 1991, si è laureata in Medicina e Chirurgia e si è specializzata nel dicembre scorso in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2022 ha frequentato per un anno l'“Institut Curie” di Parigi: il centro di ricerca e trattamento del cancro fondato da Marie Curie e attualmente uno dei maggiori poli internazionali di ricerca medica, biologica e biofisica. Attualmente si occupa del percorso diagnostico, terapeutico e chirurgico delle pazienti oncologiche in ambito ginecologico. Questo il suo commento rispetto all’attività professionale appena intrapresa: “Ho scelto di presentare domanda per lavorare all’Ospedale di Biella perché sapevo che avrei avuto spazio per crescere”.

“Sono due risorse professionali giovani e motivate, che nel corso degli Studi Universitari e della Specialità hanno acquisito una preparazione in due aree fondamentali per l’attività di questo reparto: l’ambulatorio di colposcopia e la ginecologia oncologica. – spiega Bianca Masturzo, Direttore S. C. Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI – Il mio ruolo ora è quello di consolidare e far crescere il gruppo. Sono trascorsi circa venti mesi dal mio arrivo all’Ospedale di Biella e tutto lo staff sta lavorando con impegno e dedizione per offrire un livello qualitativo elevato alle pazienti biellesi. Abbiamo anche una quota di donne che si rivolgono al nostro centro da fuori provincia sia per interventi chirurgici su patologie ginecologiche benigne ed oncologiche che per far nascere qui i loro bambini: e questo è per tutti noi motivo di soddisfazione e di sprone a lavorare per migliorare ancora”.